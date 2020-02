Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un géant européen à l’affût après le clash Mbappé-Tuchel ?

Publié le 4 février 2020 à 19h15 par A.D.

Lors de la confrontation entre le PSG et Montpellier ce samedi, Kylian Mbappé et Thomas Tuchel ont eu un accrochage. La Juventus voudrait profiter de la situation et pourrait tenter sa chance très prochainement pour le recrutement du Français.

La Juventus serait en embuscade pour Kylian Mbappé. Titularisé par Thomas Tuchel face à Montpellier ce samedi, le numéro 7 du PSG a été remplacé par Mauro Icardi à vingt minutes de la fin du match. Et il semblerait que Kylian Mbappé n’ait pas du tout apprécié sa sortie. Lorsqu'il se dirigeait vers le banc des remplaçants, la star française a fait part de son mécontentement à Thomas Tuchel. Alors qu’une polémique a éclaté, la Juventus voudrait profiter de la situation.

La Juve sur les starting-blocks pour Kylian Mbappé ?