Mercato - PSG : Un géant d'Europe veut tenter un coup dans l’effectif de Pochettino !

Publié le 9 septembre 2021 à 20h45 par B.C.

Annoncé sur le départ cet été, Thilo Kehrer est finalement resté au PSG. Cependant, le profil du défenseur plaît en Allemagne, notamment du côté du Bayern Munich, attentif à sa situation.

Alors que Leonardo cherchait à se séparer de plusieurs éléments lors du dernier mercato estival, Thilo Kehrer s’est retrouvé au coeur des rumeurs. Le défenseur allemand peine en effet à faire l’unanimité depuis son arrivée à l’été 2018, et son temps de jeu pourrait encore s'amoindrir si Sergio Ramos parvient à retrouver son meilleur niveau dans les prochaines semaines. Ainsi, Thilo Kehrer a été annoncé sur le départ, et un retour en Allemagne a notamment été évoqué pour lui. Le Bayern Munich aurait suivi de près sa situation, et si aucun transfert n’a finalement eu lieu, le joueur du PSG resterait malgré tout dans le viseur des Bavarois.

Le clan Kehrer discute déjà avec le Bayern