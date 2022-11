Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un feuilleton estival est déjà clos pour Campos

Publié le 11 novembre 2022 à 01h45

Thomas Bourseau

En fin de contrat à l’issue de la saison à Manchester United, Marcus Rashford ne devrait pas pour autant rejoindre le PSG en tant qu’agent libre en 2023 au vu du projet de prolongation de contrat qui prendrait forme à Old Trafford.

Marcus Rashford a retrouvé de sa superbe depuis le début de saison avec Manchester United, en attestent ses deux buts inscrits lors des quatre dernières sorties des Red Devils toutes compétitions confondues. De quoi renforcer la volonté de Luis Campos de l’attirer au PSG à la prochaine intersaison après son échec lors du dernier mercato estival.

Menacé par le PSG, Manchester United va activer la clause dans le contrat de Rashford

Le conseiller football du PSG se heurterait cependant à la réticence de Manchester United de perdre l’enfant du club mancunien. Pour rappel, le 30 juin prochain, Marcus Rashford pourrait devenir agent libre si sa situation contractuelle restait telle qu’elle est. D’après Fabrizio Romano, le comité de direction refuserait de témoigner d’un tel scénario et serait prêt à activer la clause incluse dans son contrat qui le prolongera d’une année supplémentaire, soit jusqu’en juin 2024.

Mercato - PSG : Abdou Diallo lâche ses vérités sur son départ du PSG https://t.co/e5sUMMV9R8 pic.twitter.com/wwEevXU3OP — le10sport (@le10sport) November 10, 2022

United prépare le grand engagement avec Rashford