Mercato - PSG : Un énorme mensonge dévoilé au grand jour sur Mbappé ?

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé sur le départ au vu de sa situation contractuelle ? Agent libre en fin de saison, le meilleur buteur du PSG aurait pris la décision de claquer la porte afin de se rendre au Real Madrid. C’était du moins la tendance de ces derniers jours. Mais pas pour Jérôme Rothen. Selon l’ancien joueur du PSG, informé de la situation, Mbappé n’a tout bonnement pas encore tranché…

Entre Kylian Mbappé et le PSG, il se pourrait que ce soit terminé en fin de saison sept ans après le début de leur collaboration commune. Et pour cause, le contrat du capitaine de l’équipe de France prendra fin le 30 juin 2024 et on ne se dirigerait clairement pas vers la signature d’un nouveau bail. Le Parisien et ESPN l’ont affirmé en fin de semaine dernière, Mbappé aurait fait le choix de s’engager en faveur du Real Madrid.

«On dit que c’est fait»

Ancienne joueuse du PSG, Laure Boulleau a confirmé la tendance sur le plateau du Canal Football Club dimanche. Ce serait d’ailleurs « fait » avec le Real Madrid. « Ce feuilleton, on a l’impression de l’avoir déjà vécu. Sur le dernier feuilleton j’avais pas trop d’informations qui m’étaient arrivées aux oreilles. Mais pour la première fois, sur des sources plutôt cohérentes et assez sérieuses, on dit que c’est fait. Je serais contente pour lui s’il s’en va aussi. Je comprends sa position de ne pas pouvoir le dire. Mettez-vous à sa place, il a des objectifs encore à jouer. Il aime aussi son club, donc attendons sa décision comme des grands ».

Mbappé - PSG : Un coup historique avant d’aller au Real Madrid ? https://t.co/N8ZjgjUnmL pic.twitter.com/SdLyklWkx8 — le10sport (@le10sport) February 6, 2024

«Il n’a pas choisi»