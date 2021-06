Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un échange colossal imaginé pour recruter Cristiano Ronaldo ?

Publié le 2 juin 2021 à 1h15 par B.C.

Malgré son récent démenti concernant un départ cet été, Mauro Icardi aurait toujours la cote au sein de la Juventus. Un intérêt renforcé par le retour de Massimiliano Allegri et qui pourrait influencer le dossier Cristiano Ronaldo.

Recruté définitivement par le PSG l’été dernier, Mauro Icardi n’a pas forcément fait l’unanimité lors de sa deuxième saison dans la capitale. Un départ n’est donc pas à écarter pour l’attaquant argentin, même si ce dernier a récemment mis les choses au clair sur ses réseaux sociaux. « Il y a beaucoup de fausses nouvelles à mon sujet. C'est totalement faux. Je reste au PSG, j'ai un contrat à long terme et mon avenir est au Paris-Saint Germain, j'adore le club et la ville », lâchait Mauro Icardi sur son compte Instagram . Pourtant, la presse italienne ne vacille pas et continue d’affirmer que le numéro 9 du PSG pourrait plier bagage dès cet été. L’AC Milan et la Juventus apparaissent comme deux destinations susceptibles d’intéresser le joueur, et le retour de Massimiliano Allegri sur le banc turinois pourrait avoir un rôle majeur.

La Juve ne lâche pas Icardi, un échange avec CR7 évoqué