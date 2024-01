Mercato - PSG : Un départ se précise, transfert imprévu à Paris ?

Thomas Bourseau

Le Paris Saint-Germain risque de perdre Nordi Mukiele avant la clôture du mercato. Le Bayern Munich continuerait de négocier avec le club parisien du transfert de Mukiele qui militerait en interne pour partir. Le PSG se pencherait sur sa succession et ne fermerait pas la porte à un autre renfort défensif après Lucas Beraldo.

Et si Nordi Mukiele finissait par quitter le PSG un an et demi après son arrivée du RB Leipzig ? Ces derniers jours, le polyvalent défenseur du Paris Saint-Germain fait forte impression du côté du Bayern Munich. N’ayant pas vraiment programmé son départ, le comité de direction du PSG ne discutera que d’un transfert sec comme le10sport.com vous le dévoilait le 8 janvier dernier.

Mukiele pousse pour le Bayern Munich

Sports Zone a récemment confié que les discussions entre le Bayern Munich et le PSG négocieraient de manière régulière du transfert de Nordi Mukiele. Pire, le joueur aurait rencontré Luis Campos, conseiller football du Paris Saint-Germain, afin de lui faire part de ses envies d’ailleurs et du Bayern Munich.

Le PSG ne s’interdirait pas une autre recrue en défense