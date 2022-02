Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prépare un départ de dernière minute !

Publié le 7 février 2022 à 12h10 par A.M.

Passé proche de quitter le PSG cet hiver pour rejoindre le Bayer Leverkusen, Eric Junior Dina Ebimbe est désormais dans le viseur de Galatasaray.

Cet hiver, le PSG avait pour objectif de dégraisser son pléthorique effectif. Un objectif partiellement réussi par Leonardo qui a trouvé une porte de sortie à Rafinha et Sergio Rico tous deux prêtés sans option d'achat respectivement à la Real Sociedad et à Majorque. Cependant, c'est loin d'être suffisant puisque d'autres départs étaient attendus, notamment celui d'Eric Dina Junior Ebimbe, passé très proche d'un prêt au Bayer Leverkusen. Une opération qui a capoté à cause d'un désaccord sur l'option d'achat.

Galatasaray dans le coup pour Dina Ebimbe ?