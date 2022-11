Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un conflit éclate entre Mbappé et le PSG, la raison est dévoilée

Publié le 14 novembre 2022 à 22h00

Axel Cornic

La prolongation de mai dernier n’a en rien apaisé la situation autour de Kylian Mbappé, qui dès le début de l’automne a une nouvelle fois fait part de ses envies de départ. Selon nos informations, cela est lié à une affaire d’ordre économique, avec le Paris Saint-Germain qui n’a pas respecté certaines de ses promesses. Une version qui se confirme au fil des semaines...

Non, tout ne vas pas bien entre Kylian Mbappé et le PSG. Celui qui est devenu le joueur le mieux payé de la planète football à seulement 23 ans, a une nouvelle fois fais parler de lui courant octobre, avec des médias français comme étrangers qui ont évoqué de nouvelles envies de départ. Certains ont même avancé que Mbappé aurait l’intention de claquer la porte du PSG dès le mois de janvier 2023.

Mercato - PSG : C'est la guerre entre Campos et le Qatar pour Cristiano Ronaldo https://t.co/aWpkT70lHn pic.twitter.com/OJO4IGzAwq — le10sport (@le10sport) November 14, 2022

Un différend économique à la base des tensions

Sur le10sport.com, nous vous révélions dès le 21 octobre que ces envies avaient pour source un désaccord d’ordre économique entre Kylian Mbappé et le PSG. Lors de sa prolongation, l’attaquant s’est vu promettre plusieurs primes importantes, dont une prime à la signature de 150M€. Or, le versement du mois d’octobre a tardé à arriver, avec le PSG qui fait face à des gros problèmes d’argent depuis la crise du Covid-19.

Le clan Mbappé ne comprend pas

Une version confirmée ce lundi par L’Equipe , qui parle toutefois d’un problème de versement de salaire plutôt que de prime. D’après les informations du quotidien, le PSG n’aurait pas payé à Mbappé une partie du salaire de septembre, ce qui aurait d’abord interpellé le joueur... avant de quelque peu l’agacer. Ce moment coïncide avec les envies de départs fuitées dans la presse et ce n’est qu'à la moitié du mois d’octobre qu’une partie du salaire aurait été versé.

Un contrat qui pèse très lourd sur les caisses parisiennes