Mercato - PSG : Un cadre de Guardiola lâche une réponse au Qatar

Publié le 15 novembre 2022 à 12h15

Arthur Montagne

En fin de contrat en juin prochain, İlkay Gündoğan n'a toujours pas prolongé avec Manchester City ce qui lui offre la possibilité de négocier avec le club de son choix en vue d'une arrivée libre en fin de saison. Le PSG serait d'ailleurs intéressé et l'international allemand a évoqué son avenir.

Toujours à l'affût de bonnes affaires sur le mercato, le PSG s'intéresserait à İlkay Gündoğan comme le révélait récemment Relevo . Il faut dire que le contrat de l'international allemand à Manchester City prend fin en juin prochain et alors qu'il n'a pas prolongé, il sera libre de discuter avec le club de son choix dès janvier. Le milieu de terrain des Citizens s'est d'ailleurs prononcé sur son futur.

Gündoğan sort du silence pour son avenir...

« Je ne sais pas si cela a un rapport avec l'âge, mais je suis plutôt détendu à ce sujet. Même si cela n'a plus l'air de grand-chose, l'été 2023 me semble encore si loin. Je ne me fais pas trop de soucis à ce sujet pour le moment », lance-t-il dans une interview accordée à Kicker avant d'assurer qu'il est heureux à Manchester City.

... et n'écarte aucune option