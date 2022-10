Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un cador européen est passé à l’action pour le transfert de Nkunku

Ayant explosé au RB Leipzig, Christopher Nkunku ne manque plus de courtisans sur la scène européenne. Le PSG serait d'ailleurs attentif à sa situation, mais le club de la capitale va devoir faire face à une forte concurrence sur ce dossier. D’ailleurs, Liverpool serait passé à l’action afin d’essayer d’attirer le joueur de 24 ans chez les Reds.

Cherchant un temps de jeu plus régulier, Christopher Nkunku avait pris la décision de quitter le PSG pour rejoindre le RB Leipzig en 2019. Et ce transfert s’est avéré bénéfique puisque le joueur âgé aujourd'hui de 24 ans a totalement explosé en Bundesliga. Devenu international tricolore, Christopher Nkunku s’est fait remarquer sur le marché des transferts. Le PSG ne serait pas contre le rapatrier. Mais un autre club serait plutôt bien avancé sur le dossier.

Chelsea avance pour Nkunku

En effet, Christopher Nkunku serait sur la short list de Chelsea pour le prochain mercato estival. RMC Sport a révélé récemment qu’un accord de principe avait même été trouvé entre les deux parties. Toutefois, le club londonien ne serait pas la seule équipe de Premier League à être intéressée par la star du RB Leipzig.

Liverpool est passé à l’action