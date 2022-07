Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un bel indice révélé pour le futur transfert de Skrinar ?

Publié le 16 juillet 2022 à 19h15 par Jules Kutos-Bertin

A un an de la fin de son contrat, Milan Skriniar pourrait quitter l’Inter Milan cet été et rejoindre le PSG. Le club de la capitale continue de négocier avec le club italien et espère trouver un accord rapidement. Pour ne pas compromettre son transfert, Milan Skriniar ne devrait pas jouer le match de préparation contre l’AS Monaco ce samedi.

Malgré le retour de blessure de Sergio Ramos, le PSG envisage de se renforcer en défense. Depuis plusieurs semaines, Luis Campos travaille sur la piste Milan Skriniar, le défenseur de l’Inter Milan. Un dossier compliqué puisque les dirigeants italiens demandent 70M€ pour Skriniar qui sera libre dans un an.

Milan Skriniar déjà d’accord avec le PSG

Mais le PSG ne lâche pas l’affaire. Depuis plusieurs jours, Milan Skriniar s’est déjà entendu avec le club de la capitale sur les contours de son contrat, l’international slovaque devrait toucher un salaire avoisinant les 7,5M€.

🚨 #Inter - Niente amichevole col #Monaco stasera per #Skriniar e #Pinamonti (sempre al centro dei rumors di mercato), che stanno recuperando dai rispettivi infortuni. Out anche #Sanchez, 'ufficialmente' con pochi giorni di preparazione nelle gambe 📲 @calciomercatoit — Giorgio Musso (@GiokerMusso) July 16, 2022

Préservé contre Monaco