Mercato - PSG : Un ancien du projet QSI pourrait semer la zizanie en interne !

Publié le 16 mai 2021 à 6h15 par Th.B.

Serge Aurier pourrait débarquer au PSG à la fin de la saison, club qu’il a quitté en 2017. Nasser Al-Khelaïfi serait d’ailleurs aux manettes. Néanmoins, cette piste n’aurait pas été initiée par Leonardo. De quoi engendrer des tensions entre le président et le directeur sportif ?

Depuis quelque temps à présent, le PSG est activement en quête d’un latéral droit. Et il se pourrait que le prêt d’Alessandro Florenzi ne débouche pas sur un transfert définitif cet été malgré une option d’achat de 9M€. En effet, le directeur sportif Leonardo scruterait le marché afin de trouver un nouvel arrière latéral et aurait notamment coché les noms d’Hector Bellerin et d’Emerson Royal. Néanmoins, Nasser Al-Khelaïfi ne voudrait plus faire de pari et chercherait à miser sur un profil qu’il connaît particulièrement.

Leonardo n’aurait pas ouvert le dossier Aurier, Al-Khelaïfi si !