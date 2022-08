Foot - Mercato - PSG

Un accord est trouvé pour le transfert de cet attaquant de Galtier

Publié le 3 août 2022 à 18h30 par Amadou Diawara

Barré par une concurrence XXL au PSG, Arnaud Kalimuendo pourrait une nouvelle fois aller voir ailleurs pour avoir davantage de temps de jeu. Conscient de la situation du crack de 20 ans, Leeds aurait formulé deux offres de transferts au PSG. Et Luis Campos aurait accepté la deuxième proposition du club anglais, qui avoisinerait les 25M€.

Prêté lors des deux dernières saisons au RC Lens, Arnaud Kalimuendo est revenu au PSG cet été avec le plein d'expérience et de confiance. D'ailleurs, lors des matchs de pré-saison, le crack de 20 ans a fait forte impression, profitant du temps de jeu que Christophe Galtier lui a donné. Toutefois, Arnaud Kalimuendo pourrait ne pas faire long feu au PSG. Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2024, l'attaquant français pourrait être transféré lors de ce mercato estival.





Un accord à 25M€ entre le PSG et Leeds pour Kalimuendo ?

Barré par une concurrence infernale en attaque, Arnaud Kalimuendo pourrait prendre le large et être sacrifié par la direction du PSG lors de cette fenêtre de transferts. Une information qui n'aurait pas échappée à Leeds. En effet, le club anglais serait prêt à profiter de la situation d'Arnaud Kalimuendo pour boucler son transfert lors de ce mercato estival.

«Le principe général de l'accord est accepté»

Dans cette optique, la direction de Leeds aurait formulé une première offre au PSG selon les informations de TEAM talk . Une offensive qui aurait été balayée d'un revers de la main par Luis Campos. Malgré tout, les Anglais seraient revenus à la charge avec une proposition supérieure à hauteur de 25M€. Et cette fois le conseiller football du PSG aurait répondu par la positive. Ainsi, le club parisien et Leeds auraient désormais un accord de principe pour le transfert d'Arnaud Kalimuendo, comme l'a annoncé le journaliste Graeme Bailey.

«Ce n'est pas mort, c'est juste bloqué»