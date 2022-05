Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un dossier XXL de Leonardo plombé par Tuchel ?

Publié le 12 mai 2022 à 1h45 par Pierrick Levallet

Désireux de se renforcer en défense, le PSG penserait à Kalidou Koulibaly, qui n'a toujours pas prolongé avec Naples. Mais un autre club pourrait bien s'immiscer dans le dossier en plus du FC Barcelone.

En vue de la saison prochaine, le PSG entend bien se montrer actif sur le marché des transferts. Tous les secteurs sont concernés par le recrutement du club de la capitale, dont la défense. La formation parisienne aimerait s’attacher les services d’un nouveau défenseur central malgré les présences de Marquinhos, Sergio Ramos et Presnel Kimpembe dans l’effectif de Mauricio Pochettino. Le PSG explorerait plusieurs pistes et pourrait bien se tourner une nouvelle fois vers Kalidou Koulibaly. En fin de contrat en juin 2023, le joueur de 30 ans n’a toujours pas prolongé avec le Napoli et Leonardo pourrait en profiter. Cependant, la concurrence serait plutôt rude puisque le FC Barcelone s’y intéresserait également. Et un autre club pourrait s’inviter dans la danse.

Chelsea entre dans la danse pour Koulibaly