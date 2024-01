Mercato - PSG : Transfert surprise, il laisse la voie libre à Luis Enrique

Axel Cornic

Véritable révélation du Leeds de Marcelo Bielsa, Kalvin Phillips rencontre des problèmes à Manchester City cette saison, où il ne joue que très peu. Une occasion que le Paris Saint-Germain aimerait saisir au vol, avec un concurrent de taille qui pourrait bien se retirer de ce dossier bouillant en ce début de mercato hivernal.

Le mercato hivernal a ouvert ses portes et le PSG a déjà bouclé une arrivée, avec Lucas Beraldo. Mais ce n’est pas fini, puisqu’une nouvelle recrue pourrait arriver au milieu de terrain, où Luis Enrique a rencontré quelques soucis en cette première partie de saison.

Phillips, le coup de l’hiver ?

Ainsi, une première piste a fait surface, puisque plusieurs médias ont évoqué un intérêt prononcé du PSG pour Kalvin Phillips, qui ne joue pas beaucoup à Manchester City. Mais la concurrence s’annonce féroce, puisqu’après Newcastle c’est la Juventus qui aimerait boucler le transfert de l’international anglais, qui pourrait pallier les absences de Paul Pogba et de Nicolo Fagioli. Pour rappel, les deux Bianconeri sont suspendus depuis le début de la saison, le premier pour dopage et le second pour des paris sportifs illégaux.

« Ça fait déjà quatre ou cinq mois que nous n’avons plus Pogba et Fagioli »