Mercato - PSG : Il accepte son transfert, coup de théâtre à Paris !

Thomas Bourseau

Afin de renforcer l’entrejeu du PSG comme escompté par Luis Enrique, les Parisiens songeraient à Kalvin Phillips. Cependant, et bien que Manchester City soit emballé par l’idée de prêter l’international anglais cet hiver, le Paris Saint-Germain partirait de très loin dans la course à la signature de Phillips. Explications.

Luis Enrique attendrait du PSG que du sang neuf soit injecté cet hiver dans l’entrejeu de l’équipe première. L’entraîneur du Paris Saint-Germain verrait d’ailleurs d’un bon œil l’éventuelle venue de Kalvin Phillips, en perdition à Manchester City, mais dont l’expérience et le profil plairaient beaucoup à Paris. Si bien que selon The Daily Telegraph , le PSG serait en pole position afin d’accueillir Kalvin Phillips.

Un prêt de Kalvin Phillips finalement ?

The Athletic fait un point sur le feuilleton Kalvin Phillips ces dernières heures. Jugeant que l’international anglais de 28 ans ne répondait pas aux exigences des Skyblues , Pep Guardiola aurait poussé dès l’été dernier pour que Phillips soit envoyé ailleurs, en vain, puisque le milieu de terrain avait refusé de plier bagage afin de saisir sa chance cette saison. Le média britannique affirme que Kalvin Phillips serait revenu sur sa décision et serait désormais prêt à aller voir ailleurs. Le projet de Manchester City serait de prêter sa recrue estivale de 2022 dans un premier temps.

Mercato - PSG : Ce transfert confirme une vieille tradition ! https://t.co/QPzM0vovjy pic.twitter.com/36ZnTgTuCH — le10sport (@le10sport) January 3, 2024

«Je ne suis pas au courant de discussions entre Manchester City et le PSG»