Mercato - PSG : «Pas au courant», il annonce la couleur pour ce transfert à Paris

Thibault Morlain

Gabriel Moscardo étant blessé et out pour plusieurs mois, le PSG se chercherait toujours un milieu de terrain pour ce mercato hivernal. Ces derniers jours, il avait alors été question d'un intérêt du club de la capitale pour Kalvin Philips, international anglais de Manchester City. Pour autant, les versions divergent à propos de ce dossier du PSG.

Alors que le PSG a déjà fait signer Lucas Beraldo cet hiver, un milieu de terrain est désormais attendu. Si Gabriel Moscardo devait venir renforcer le groupe de Luis Enrique, une blessure au pied va l'éloigner des terrains quelques mois. Le PSG se serait donc remis en quête d'un renfort dans l'entrejeu et selon les échos de la presse anglaise, la solution pourrait se nommer Kalvin Philips.

Kalvin Philips au PSG ?

Pour CaughtOffside , Fabrizio Romano a donné sa version à propos de Kalvin Philips et du PSG. Et selon ses informations, il n'y aurait rien actuellement avec le joueur de Manchester City : « Malgré les rumeurs, je ne suis pas au courant de discussions entre Manchester City et e PSG pour Kalvin Philips actuellement ».

« Philips va quitter Manchester City »