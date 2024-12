Mercato - PSG : Transfert à 50M€, la promesse de Luis Enrique

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Peu actif lors du précédent mercato estival, le PSG n'avait recruté que quatre joueurs dont Désiré Doué, arrivé en provenance du Stade Rennais pour 50M€, bonus compris. Cependant, l'international Espoirs connaît des débuts discrets avec le PSG où Luis Enrique l'utilise avec parcimonie. Mais l'entraîneur espagnol promet du lourd pour l'avenir avec Désiré Doué.

Lors du précédent mercato estival, le PSG a poursuivi son projet en recrutant trois joueurs de champ très prometteurs pour préparer l'avenir. Mais alors que Joao Neves et Willian Pacho n'ont pas perdu de temps pour s'intégrer à Paris, Désiré Doué a plus de mal. Recruté pour 50M€ en provenance du Stade Rennais, l'international Espoirs joue peu et surtout, il est utilisé à différents postes. Mais Luis Enrique promet que c'est un recrutement basé sur l'avenir.

Luis Enrique monte au créneau pour Doué

« Quel âge à Désiré Doué ? Vous le savez ? 19 ans, oui. C'est un joueur de grande qualité, que nous avons recruté pour l'avenir, mais aussi pour le présent. Il a quasiment participé à tous les matches, mais il y a un temps d'adaptation. C'est un joueur que j'aime, qui peut jouer sur un côté comme à l'intérieur du jeu, avec de la personnalité, une bonne qualité de dribbles et fort physiquement. Mais cela ne veut pas dire qu'il peut être titulaire au PSG. J'espère que ce sera le cas », promet l'entraîneur espagnol en conférence de presse, avant de poursuivre.

«C'est un joueur en qui nous avons une grande confiance»

« Mon obsession, avec mon équipe, est de toujours créer de la concurrence pour qu'aucun joueur ne se relâche. Je ne veux pas de joueurs relâchés, tranquilles. Moi j'aime l'intensité à l'entraînement et en match. Avec l'intensité et cette qualité, cela fonctionne toujours. C'est une formule mathématique. Mais je dois créer cette concurrence. Dans le cas de Doué, je ne suis pas du tout inquiet. Ce que je vois me plaît, mais je veux plus. Il doit s'adapter, il lui manque encore quelque chose pour s'adapter. Quand s'adaptera-t-il à 100% ? Personne ne le sait. Mais je le répète, c'est un joueur en qui nous avons une grande confiance », ajoute Luis Enrique.