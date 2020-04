Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Thomas Tuchel peut souffler pour son avenir !

Publié le 17 avril 2020 à 6h45 par Th.B.

Entraîneur du PSG, Thomas Tuchel semble sur la sellette depuis quelques mois, mais le coach allemand devrait aller au bout de son contrat avec le club parisien.

Ayant entamé une bonne partie de son crédit lors de l’élimination face à Manchester United lors de la dernière édition de la Ligue des champions, Thomas Tuchel a rectifié le tir cette saison en qualifiant le PSG pour les 1/4 de finales de C1. Cependant, l’entraîneur ne serait pas pour autant certain de conserver son poste cet été. L’Équipe évoquait dernièrement une éventuelle éviction à la fin de la saison. Le PSG devrait néanmoins conserver son entraîneur.

Tuchel n’aurait plus à craindre pour son poste !