Mercato - PSG : A Paris, Tuchel rêvait... de N'Golo Kanté !

Publié le 5 mai 2021 à 1h15 par La rédaction

A Chelsea, Thomas Tuchel ne cache pas sa joie d'avoir N'Golo Kanté sous ses ordres, un joueur qu'il a toujours voulu avoir avec lui, notamment du côté du PSG. .

A 30 ans, N'Golo Kanté est l'une des pièces essentielles du Chelsea de Thomas Tuchel actuellement. Sous le maillot des Blues, l'international français s'est imposé comme l'un des meilleurs récupérateurs en Europe. Et s'il a pris une autre ampleur depuis son arrivée de Leicester, tout aurait pu se passer différemment pour Kanté. En effet, l'international français suscite de nombreuses convoitises et il a notamment souvent été question d'un intérêt du PSG. Alors que cela ne s'est jamais fait, Thomas Tuchel n'a toutefois pas caché le fait qu'il voulait recruter celui qu'il a désormais sous ses ordres.

Tuchel rêvait de Kanté !