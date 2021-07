Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Terrible nouvelle pour Leonardo avec Kurzawa !

Publié le 25 juillet 2021 à 1h45 par La rédaction

Désireux de dégraisser l’effectif du PSG, Leonardo pensait avoir trouvé une solution pour Layvin Kurzawa. Mais Galatasaray se serait dirigé vers Patrick van Aanholt qui devrait signer dès la semaine prochaine avec le club turc.

Très actif et dépensier dans le sens des arrivées, Leonardo va devoir dégraisser l’effectif du PSG. Mitchel Bakker est le premier à avoir quitté Paris, et Layvin Kurzawa pourrait l’imiter prochainement. C’est en tout cas la volonté de Leonardo. Depuis quelques semaines, le PSG négocierait avec Galatasaray au sujet de l’ancien joueur de l’AS Monaco. Mais ces derniers jours, le club stambouliote aurait abandonné cette piste pour se consacrer à une autre…

Galatasaray s’est rabattu sur une autre piste

Comme l’explique Fabrizio Romano, Galatasaray prévoirait d’officialiser l’arrivée de Patrick van Aanholt dès la semaine prochaine. Ce qui tirerait donc un trait définitif sur le dossier Layvin Kurzawa. A présent, Leonardo n’aurait plus qu’à trouver une nouvelle porte de sortie pour le latéral gauche parisien. Avec un salaire avoisinant les 4,5M€ par an pour Kurzawa, le directeur sportif du PSG va devoir se creuser les méninges pour trouver une solution…