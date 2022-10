Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Terrible nouvelle pour ce transfert à 120M€ de Campos

Publié le 24 octobre 2022 à 20h10

Amadou Diawara

Le PSG souhaiterait s'offrir les services de Jude Bellingham en 2023. Mais pour le transfert du crack de 19 ans, le club de la capitale serait contraint de se frotter à un géant européen. En effet, le Bayern aurait identifié le profil de Jude Bellingham et serait prêt à batailler avec le PSG sur ce dossier.

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2025 avec le Borussia Dortmund, Jude Bellingham aurait tapé dans l'œil du PSG. Tombé sous le charme de la pépite de 19 ans, Luis Campos aimerait boucler son transfert en 2023. Toutefois, le conseiller football du PSG serait soumis à une concurrence colossale pour le recrutement de Jude Bellingham.

Le PSG est soumis à une concurrence XXL pour Bellingham

En effet, le PSG serait loin d'être le seul club intéressé par Jude Bellingham. Comme annoncé dernièrement ESPN , le Real Madrid, Chelsea, Manchester United, City et Liverpool seraient également sur les traces de l'international anglais, qui serait évalué à 120M€ environ. Et pour ne pas arranger les affaires du PSG, un nouveau cador européen serait entré dans la course à la signature de Jude Bellingham : le Bayern.

Le Bayern entre dans la danse pour Jude Bellingham