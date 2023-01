Mercato - PSG : Sorti du placard, il va être éjecté par ce protégé de Deschamps

La rédaction

Loin de son meilleur niveau depuis quelques temps, le latéral espagnol Juan Bernat est relégué au rang de second couteau dans l’effectif du PSG. D'ailleurs, la direction du club pourrait bientôt s'en débarrasser. En effet, le PSG serait intéressé par Théo Hernandez, qui devrait pousser Juan Bernat vers la sortie en cas de signature à Paris.

L’histoire de Juan Bernat au PSG serait-elle en train de toucher à sa fin ? Possible, tant les performances de l’Espagnol depuis un bon moment ne sont plus vraiment au rendez-vous. Si la place de latéral gauche titulaire au PSG est désormais assurée avec brio par Nuno Mendes, le club de la capitale souhaiterait du renfort à ce poste, et attirer Théo Hernandez selon Sports Bild . Une arrivée qui provoquerait le départ d'un Juan Bernat, qui serait sur la sellette au PSG.

Juan Bernat poussé vers la sortie au PSG

Cette opération pourrait amener une réelle concurrence au poste d’arrière gauche au PSG. Juan Bernat, plus vraiment au niveau, n’a pas vraiment fait forte impression lorsqu'il a joué le rôle d’intérimaire en attendant le retour de blessure de Nuno Mendes. Et c’est sûrement ce qui pousse le PSG à aller voir ailleurs.

L'accord secret du PSG https://t.co/lrMghBPbnq pic.twitter.com/H4obgWicee — le10sport (@le10sport) January 20, 2023

Theo Hernandez va effacer Juan Bernat

Le latéral espagnol a désormais 29 ans. Présent au PSG depuis 2018, Juan Bernat possède une belle carrière et peut se targuer d’avoir joué dans deux énormes clubs européens (Bayern, PSG). Ainsi, nul doute que certains clubs tenteront leur chance pour signer le joueur s'il était poussé vers la sortie par Theo Hernandez.