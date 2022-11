Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Simeone pourrait donner un coup de main à Campos pour ce transfert à 125M€

Publié le 4 novembre 2022 à 00h15

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Pour renforcer l’attaque de Christophe Galtier, Luis Campos penserait à João Félix. Le PSG a compris que l’international portugais n’était plus heureux à l’Atlético de Madrid et ce dossier pourrait se décanter rapidement. Sa relation avec Diego Simeone se dégrade et un départ semble désormais inévitable pour l’attaquant de 22 ans.

Pour son premier mercato avec le PSG, Luis Campos n’a pas bouclé tous les coups qu’il souhaitait. Le conseiller sportif parisien avait notamment promis un attaquant supplémentaire à Christophe Galtier : pari manqué. Pour autant, le Portugais compte bien revenir sur ce dossier dès l’hiver prochain.

João Félix pour renforcer l’attaque

A ce poste, le PSG a déjà une idée : João Félix. Même si ses débuts avec l’Atlético de Madrid avaient été convaincants, le temps est passé et sa situation a totalement changé. L’international portugais traine son spleen sur le banc de touche puisque Diego Simeone ne semble plus lui faire confiance.

Départ inévitable, le PSG comme solution ?