Mercato - PSG : Ronaldo-Pogba, le plan qui se dégage pour l’après Mbappe

Publié le 17 août 2021 à 20h20 par La rédaction

Plus le temps passe, plus un scénario précis se dégage pour une fin de mercato XXL du PSG. Analyse.

Plus les jours passent, et plus le scénario d’un départ de Kylian Mbappe au Real se précise. Non seulement les médias espagnols s’accordent à dire que l’attaquant français pourrait très rapidement demander son transfert au président Nasser Al-Khelaïfi, mais le fait que le PSG tente une offre XXL de dernière minute pour le prolonger après la signature de Messi tend à confirmer qu’en cas d’échec, Paris décidera d’activer sa vente express avant la fin du mois d’août pour ne pas le perdre libre à l’été 2022. S’il n’avait pas ce plan en tête, le PSG n’aurait pas autant précipité les événements.

La vente de Mbappe peut financer les deux deals

Dans ces conditions, le PSG doit logiquement se préparer à une fin de mercato XXL pour compenser le départ de Mbappe. Une tendance paraît se dégager : elle amène à la conclusion de deux deals, ceux de Pogba et de Cristiano Ronaldo, les deux pouvant être financé par le transfert de Mbappe. Les deux joueurs sont en effet désireux de quitter leurs clubs respectifs, les deux sont OK pour venir à Paris et aucun autre club ne semble en l’état de financer leurs signatures.