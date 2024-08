Mercato - PSG : Révélation à 95M€ pour ce gros transfert !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Intéressé par plusieurs profils au milieu de terrain, le PSG aurait ciblé celui de Julian Alvarez. Le club parisien aurait même pris contact avec l’agent du joueur, au même titre que l’Atlético de Madrid. Cependant, les Colchoneros ont pris les devants dans ce dossier, et devraient prochainement boucler un gros transfert, qui devrait revenir à 95M€.

Le mercato estival du PSG a été animé ce lundi. Alors qu’un accord avec le défenseur de Francfort William Pacho a été trouvé, le club de la capitale a également officialisé l’arrivée contre 70M€ de João Neves. Mais les dirigeants franciliens ne comptent pas s’arrêter en si bon chemin, et ont ciblé de nouveaux profils.

Le PSG lorgne Julian Alvarez

Paris s’est notamment penché de près sur le cas de Julian Alvarez, qui dernièrement, évoquait publiquement la possibilité de quitter Manchester City cet été : « La saison dernière, j’ai été l’un des joueurs de Manchester City qui a joué le plus de minutes dans l’équipe. Mais c’est vrai, qu’au bout du compte, on n’aime pas être écarté des matches importants et débuter sur le banc, tu as envie de contribuer. Je ne me suis pas posé pour réfléchir clairement à ce que je vais faire pour mon avenir. Quand les Jeux Olympiques termineront, je prendrai le temps de réfléchir à ce que je veux pour moi. Nous verrons ce qui se passera ensuite… ».

L’Argentin va signer à l’Atlético de Madrid contre 95M€

Un dossier épineux, notamment en raison de la forte concurrence de l’Atlético de Madrid dans ce dossier. Si le PSG a contacté l’agent de Julian Alvarez, c’est également le cas du club madrilène, qui s’apprête à finaliser l’opération. Les derniers détails du transfert de l’Argentin sont en cours de règlement avec Manchester City. Mais alors qu’une indemnité de 75M€ était jusque-là évoquée, The Athletic révèle ce mardi que les Colchoneros vont débourser 95M€ pour le recrutement de Julian Alvarez.