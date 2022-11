Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Réunion cruciale pour Skriniar, Campos enfin fixé ?

Publié le 3 novembre 2022 à 17h45

Selon nos informations exclusives, le dossier Milan Skriniar reste une priorité pour le PSG, et notamment Luis Campos. Le conseiller sportif du club parisien pourrait tenter sa chance cet hiver, à condition que le joueur ne prolonge pas son contrat avec l'Inter. Car la formation italienne se montrerait de plus en plus insistante et toucherait au but à en croire certaines sources.

Ce chantier donne du fil à retordre à Luis Campos. A la recherche d'un défenseur central, le Portugais ne parvient pas à trouver la perle rare sur le marché, malgré de multiples tentatives. La piste Milan Skriniar fait office de priorité depuis plusieurs mois, mais l'Inter lui rend la vie difficile.

Le PSG convoite toujours Skriniar

Comme annoncé par le10Sport.com en exclusivité, le PSG devrait retenter sa chance dans le dossier Skriniar cet hiver, malgré la position de l'Inter. Un intérêt confirmé par FC Inter News , qui précise que le club parisien pourrait se représenter l'été prochain en cas d'échec, à condition que l'Inter ne trouve aucun accord avec Skriniar. Ce qui est loin d'être fait.

L'inter va rencontrer le clan Skriniar