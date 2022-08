Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Coup de tonnerre dans ce dossier à 5M€

Alors que le PSG cherche encore à se séparer de certains joueurs de son effectif, Edouard Michut était attendu du côté de Sunderland. Il devait partir en prêt avec une option d’achat de 5M€, mais les négociations auraient pris fin au dernier moment. Les Parisiens auraient essayé d’inclure une clause à la dernière minute.

Il ne reste plus que trois jours au Paris Saint-Germain afin de régler ses derniers dossiers sur le marché des transferts. L’opération dégraissage n’est pas encore terminée, dans cette optique, un point de chute avait été trouvé pour Edouard Michut, sur qui Christophe Galtier ne compte pas.

Le jeune milieu de terrain de 19 ans, sous contrat jusqu'en 2025, était attendu du côté de Sunderland. Edouard Michut devait rejoindre le club de Championship dans le cadre d’un prêt, assorti d’une option d’achat à hauteur de 5M€.

There’s an issue for Edouard Michut deal between PSG and Sunderland. It was agreed also with player already at the stadium last weekend — but PSG wanted to add a new last minute clause in the deal, not accepted. 🚨 #PSGMichut is now returning to Paris to train with PSG. #SAFC pic.twitter.com/M7dBBDZRz2