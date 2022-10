Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Réclamé par Campos, il pourrait bientôt décider son avenir

Publié le 18 octobre 2022 à 22h10

Axel Cornic

Sous contrat jusqu’en juin 2024, Rafael Leao semble être l’une des grandes cibles de Luis Campos, qui aimerait beaucoup l’attirer au Paris Saint-Germain. Les prochaines heures s’annoncent bouillantes dans ce dossier, avec l’AC Millan qui devrait rencontrer l’entourage de l’attaquant pour essayer de boucler sa prolongation.

Après le LOSC, Rafael Leao pourrait bien retrouver la Ligue 1 à l’avenir, du côté du PSG. C’est en tout cas ce qu’aimerait Luis Campos, qui l’avait découvert en 2018 et qui le verrait bien remplacer Neymar ou Lionel Messi. Mais pour cela, il faudra d’abord composer avec l’AC Milan...

Le clan Leao et le Milan discutent d’une prolongation

D’après les informations de TMW , la prolongation de contrat de Rafael Leao serait en train de se jouer actuellement à Milan. Paolo Maldini et Frederic Massara multiplieraient les rencontres avec l’entourage du joueur et surtout avec son père, afin de trouver un accord le plus vite possible.

Chelsea est en embuscade

Car sans cette prolongation, les choses pourraient devenir tout de suite plus difficiles pour l’AC Milan ! Le PSG n’est en effet pas le seul club sur les traces de Rafael Leao, puisque lors du dernier mercato Chelsea aurait formulé une offre de 80M€ et continuerait de pousser pour trouver une solution.