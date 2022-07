Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Real Madrid… La réponse tombe pour un transfert de Riyad Mahrez

Publié le 1 juillet 2022 à 15h15 par Bernard Colas

Lié à Manchester City jusqu’en juin 2023, Riyad Mahrez fait logiquement parler dans ce mercato estival. Ces dernières semaines, le nom de l’international algérien a été cité du côté du Real Madrid ou encore du PSG, mais c’est bel et bien sous les ordres de Pep Guardiola qu’il devrait évoluer la saison prochaine. Une prolongation est en effet d’actualité pour l’attaquant, malgré l’intérêt qu’il suscite.

À 31 ans, Riyad Mahrez s’apprête à signer le dernier gros contrat de sa carrière. L’international algérien est engagé avec Manchester City jusqu'en 2023 et se retrouve au cœur des rumeurs depuis quelques mois pour son avenir. Le Real Madrid et le Milan AC ont notamment été annoncés sur les traces du joueur de Pep Guardiola, également courtisé par le PSG, qui s’est séparé d’Angel Di Maria. Cependant, Mahrez est loin d’un départ.

Guardiola compte sur Mahrez

Cette semaine, Foot Mercato annonçait en effet que Pep Guardiola refusait d’imaginer le départ de Riyad Mahrez cet été. Les Skyblues auraient ainsi entamé les discussions avec le joueur pour une prolongation, et l’optimisme serait de mise dans ce dossier. Il faut dire que l’attaquant de 31 ans est heureux à Manchester City et ne s’imagine pas non plus partir.

Malgré le PSG ou le Real, Riyad Mahrez parti pour rester