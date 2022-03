Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Real Madrid, Barça... Coup de tonnerre pour Lionel Messi !

Publié le 10 mars 2022 à 18h10 par A.D.

Lié au PSG jusqu'au 30 juin 2023, Lionel Messi pourrait partir prématurément à cause de la déroute face au Real Madrid. Alors qu'elle n'a pas du tout évolué à son plus haut niveau au Santiago Bernabeu, la Pulga pourrait prendre le large à l'été 2022 et le Barça pourrait tenter de le rapatrier.

En fin de contrat le 30 juin 2021 avec le FC Barcelone, Lionel Messi n'a pas réussi à trouver un terrain d'entente avec Joan Laporta pour prolonger. Contraint de se trouver un nouveau club, l'international argentin a fait ses valises et a migré librement et gratuitement vers le PSG. Toutefois, son séjour à Paris ne se passe pas du tout comme il aurait pu l'imaginer. Passé totalement à côté de son match face au Real Madrid, Lionel Messi pourrait même quitter le PSG dès l'été 2022 et faire son retour au FC Barcelone.

Le Barça prêt à exploiter la moindre brèche pour Lionel Messi ?