Mercato - PSG : Rabiot pourrait rendre un fier service à Leonardo !

Publié le 25 décembre 2019 à 0h00 par A.C.

Adrien Rabiot pourrait bien faire les affaires de Leonardo et de son ancien club du Paris Saint-Germain cet hiver.

Les débuts d’Adrien Rabiot en Italie n’ont pas été fameux. Ses prestations avec la Juventus ont laissé à désirer et plusieurs observateurs ont constaté qu’il ne semblait toujours pas avoir trouvé sa place à la cour de Maurizio Sarri. Les choses semblent pourtant commencer à changer. L’ancien du Paris Saint-Germain joue plus et mieux et il a d’ailleurs reçu les louanges de son entraineur récemment. Un changement qui pourrait aider son ancien club du PSG !

Rabiot pourrait envoyer Emre Can au PSG