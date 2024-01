Mercato - PSG : Quel est le meilleur choix pour l’avenir de Kylian Mbappé ?

La rédaction

Kylian Mbappé va devoir prendre une décision pour son avenir. Contractuellement lié au PSG jusqu’à la fin de la saison, Mbappé n’a pas encore tranché, laissant diverses options pour le capitaine de l’équipe de France : prolonger à Paris, aller au Real Madrid, signer à Liverpool ou dans un tout autre club. Selon vous, vers quel choix Kylian Mbappé doit-il se diriger ? C’est notre sondage du jour !

Nouvel acte dans le feuilleton Kylian Mbappé. En fin de contrat au Paris Saint-Germain à l’issue de la saison, le capitaine de l’équipe de France n’a toujours pas pris de décision au sujet de son avenir et ne comptait pas le faire rapidement au cours de la saison comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité le 2 octobre dernier.

Le Real Madrid, le choix évident ?

Comme l’année dernière et en 2022, l’avenir de Kylian Mbappé risque de faire beaucoup parler dans la presse lors de la seconde partie de saison. Cette fois-ci, il se pourrait que le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain ne décide pas, contrairement à 2022, de signer une prolongation de contrat au sein du club de la capitale. D’autant plus que selon AS , le Real Madrid lui laisserait uniquement jusqu’au 15 janvier prochain afin de donner une réponse finale à l’institution merengue au sujet d’un éventuel pré-contrat. Sinon, le projet du Real Madrid serait de tout miser sur Erling Braut Haaland.

Mercato - PSG : Le Qatar lâche 175M€ pour satisfaire Mbappé, fiasco en vue ? https://t.co/URCtFUZgwP pic.twitter.com/xqimFzr8OL — le10sport (@le10sport) January 1, 2024

Liverpool, la belle surprise pour Mbappé ?

Kylian Mbappé se trouverait donc dans une position délicate au sujet de son avenir. La première quinzaine mettrait soit fin au feuilleton ou donnerait un élément de réponse pour la suite des opérations. En effet, outre le Real Madrid, Liverpool semblerait être une destination plus que probable. D’autant plus que Liverpool songerait particulièrement à faire de Mbappé sa nouvelle star alors que l’avenir de Mohamed Salah pourrait s’écrire du côté de l’Arabie saoudite. Et par le passé et particulièrement en 2022, Jürgen Klopp avait ouvert les portes de Liverpool à Mbappé. Les Reds seraient même l’équipe favorite de sa mère Fayza Lamari, qui représente ses intérêts.

L’Arabie saoudite a déclaré sa flamme à Mbappé

D’ailleurs, après s’être raté avec Lionel Messi, Al-Hilal aurait dégainé une offre de 300M€ acceptée par le PSG pour Kylian Mbappé l’été dernier, mais à laquelle le principal intéressé n’avait pas donné suite. Michael Emenalo, directeur de la Saudi Pro League, a expliqué à la mi-décembre qu’il espérait toujours attirer Mbappé en Arabie saoudite. « Avec Mbappé, la conversation est ouverte, mais nous ne savons pas ce qu’il veut faire. Notre position est très claire : tous les joueurs de ce type savent où nous sommes. S’il y a une possibilité ou un intérêt pour Mbappé de faire partie de ce que nous construisons, aujourd’hui ou dans le futur, nous ne pouvons pas rejeter cette possibilité. C’est un joueur que j’aime ».

Manchester United et Arsenal en embuscade !