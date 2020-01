Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est interpellé pour Edinson Cavani !

Publié le 21 janvier 2020 à 1h15 par J.-G.D.

Ancien président du PSG, et désormais sponsor du club de la capitale avec ALL, Sébastien Bazin espère que Leonardo conservera Edinson Cavani cet hiver.

Visiblement agacé par le traitement qui lui est infligé au PSG, Edinson Cavani afficherait un certain mal-être sous les ordres de Thomas Tuchel. Des révélations du Parisien lundi. Alors que Leonardo a donc ouvert la porte au possible départ de son avant-centre avant le 31 janvier, le directeur sportif du club de la capitale espérerait récupérer entre 15 et 20M€ dans ce dossier. L'Atlético de Madrid serait dans l'obligation de sortir le chéquier afin de donner entière satisfaction à Diego Simeone. L'entraîneur des Colchoneros aurait fait de Cavani une priorité en ce mois de janvier. Il faut dire que l'Atlético est en quête d'un nouveau buteur en ce mois de janvier, comme vous l'explique Le 10 Sport en exclusivité. Mais Sébastien Bazin, ex-président du PSG avant l'arrivée des Qataris, interpelle directement Leonardo.

« Je préfère qu’il reste au PSG parce qu’il a fait passer comme Ibrahimovic le club dans une autre dimension »