Mercato - PSG : Quand le PSG tentait de recruter Zidane et Roberto Carlos !

Publié le 10 août 2020 à 2h30 par A.M.

Interrogé sur ses nombreuses années passées au PSG, Luis Fernandez a reconnu qu'il avait failli recruter de très grands joueurs à Paris, à commencer par... Zinedine Zidane.

Entraîneur du PSG entre 1994 et 1996 puis entre 2000 et 2003, Luis Fernandez a eu de très grands joueurs sous ses ordres durant ses passages sur le banc parisien. Et pourtant, il révèle qu'il aurait pu attirer des joueurs encore plus impressionnant, à l'image de David Trézeguet, Zinedine Zidane ou encore Roberto Carlos, mais aucun de ces trois joueurs n'a finalement signé.

Luis Fernandez aurait pu frapper fort