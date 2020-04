Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Quand Icardi et Cavani sont poussés vers la sortie !

Publié le 25 avril 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Alors que l’avenir d’Edinson Cavani et Mauro Icardi au PSG est encore très incertain, Jean-Michel Larqué estime que ces deux joueurs ne devraient pas continuer au Parc des Princes.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le PSG, Edinson Cavani semble déjà promis à un départ gratuit pour la destination de son choix. De son côté, alors qu’il est prêté par l’Inter Milan avec une option d’achat fixée à 70M€, Mauro Icardi pourrait également ne pas être conservé par le PSG. Interrogé sur les ondes de RMC Sport , Jean-Michel Larqué a pris position sur ces deux dossiers chauds du PSG. Et pour des raisons différentes, il estime que Cavani et Icardi ne devraient pas rester…

« Cavani va avoir des offres à la pelle »