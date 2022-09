Foot - Mercato - PSG

PSG : Poussé vers la sortie par Galtier, il fait ses adieux

Publié le 2 septembre 2022 à 00h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Poussé vers la sortie par le PSG tout au long du mercato estival alors qu’il n’entrait pas dans les plans de Christophe Galtier, Leandro Paredes a rejoint la Juventus Turin. Et le milieu de terrain argentin a tenu à faire passer un message aux supporters parisiens avant son départ de l’autre côté des Alpes.

Mercredi, le PSG et la Juventus Turin ont officialisé le départ de Leandro Paredes (28 ans) qui a dont rejoint l’écurie italienne sous la forme d’un prêt avec option d’achat de 22,5M€, et quitte donc le club de la capitale où il n’était plus désiré par Christophe Galtier.

Mercato - Officiel : Le PSG annonce le départ de Leandro Paredes https://t.co/vXyxw1WiUB pic.twitter.com/qPKYu7edC3 — le10sport (@le10sport) August 31, 2022

« Que des remerciements »

Via un post diffusé sur son compte Instagram, Leandro Paredes a tenu à saluer le PSG et ses supporters pour son passage au club : « Il est temps de dire au revoir, je n'ai que des mots de remerciement pour cette ville, ce club, mes collègues, toutes les personnes qui travaillent ici chaque jour et surtout pour tous les fans qui m'ont donné leur amour dès le premier jour », a indiqué l’international argentin.

Nouveau challenge à la Juventus

Paredes espère pouvoir retrouver un temps de jeu plus conséquents dans les rangs de la Juventus, où il va notamment retrouver un certain Angel Di Maria qui avait quitté le PSG en juillet dernier après être arrivé en fin de contrat.