Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pourquoi Paris se berce d’illusions pour Mbappe…

Publié le 8 avril 2020 à 20h45 par La rédaction

Les détails de l’offre de prolongation envisagée par Paris pour Kylian Mbappe commenceraient à filtrer. Mais est-ce réellement l’enjeu pour convaincre l’attaquant français ? Analyse.

Le journaliste italien Nicolo Schira a indiqué ces dernières heures quels étaient les contours, selon lui, de l’offre de prolongation que le Paris Saint-Germain a programmée pour Kylian Mbappe. Leonardo envisagerait ainsi de proposer à son attaquant une prolongation de trois ans, soit jusqu’en juin 2025, avec un salaire doublé par rapport à ses émoluments actuels, ce qui lui permettrait d’approcher la rémunération de Neymar, sans pour autant l’atteindre.

Une offre de contrat XXL ne suffira pas…

Si cela s’avérait exact, cela constituerait un premier pas, mais il serait insuffisant. D’une part, il serait surprenant que Mbappe dise « oui » à un niveau de salaire inférieure à celui de Neymar. D’autre part, et surtout, les dirigeants parisiens se berceraient d’illusions s’ils estimaient qu’une offre XXL de contrat serait suffisante pour inverser la tendance et inciter Mbappe à prolonger plutôt que d’attendre tranquillement juin 2021 et l’offensive programmée du Real Madrid. Pour avoir une chance, le PSG doit apporter de très sérieuses garanties sur son projet sportif, avec la première d’entre elle, la prolongation de Neymar. Sans cela, le club de la capitale n’aura aucune chance de faire prolonger Mbappe.