Mercato - PSG : Pour satisfaire Messi, le Barça est incité à faire revenir Neymar…

Publié le 20 juillet 2020 à 3h45 par T.M.

Agacé par la situation actuelle au FC Barcelone, Lionel Messi espère voir l’effectif se renforcer cet été. Et du côté de Dani Alvès, on pousse notamment pour le retour de Neymar.

N’ayant plus qu’un an de contrat au FC Barcelone, Lionel Messi aurait mis en pause les négociations pour prolonger avec sa direction. Une décision influencée par l’agacement de l’Argentin avec tout ce qui se passe actuellement autour du club catalan. Le sextuple Ballon d’Or pointerait notamment du doigt la faiblesse de l’effectif actuel de Quique Setien. Pour redonner le sourire à Messi, Josep Maria Bartomeu va donc devoir renforcer le Barça cet été et forcément, tous les regards se tournent vers Neymar, que le vestiaire du Barça souhaitait voir revenir l’été dernier à la place d’Antoine Griezmann.

« Il peut beaucoup aider Messi afin que le Barça redevienne géant »