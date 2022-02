Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour la succession de Mbappé, Leonardo est prévenu !

Publié le 21 février 2022 à 3h15 par A.M.

Intéressé par Jonathan David, le PSG sera en difficulté dans ce dossier. L'attaquant du LOSC affiche en effet son attirance pour la Premier League.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le PSG surveille la situation de Jonathan David qui brille avec le LOSC. Toutefois, le buteur canadien est très convoité et son agent assurait en décembre que la Premier League lui convenait. « Pour nous, l’objectif est de terminer la saison à Lille, mais ce sera sa dernière saison là-bas pour plusieurs raisons. Je pense que la Premier League est une belle option pour lui », assurait Nick Mavromaras à Radio Canada . Et Jonathan David confirme que l'Angleterre lui plaît.

Jonathan David ouvre la porte à la Premier League