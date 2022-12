Mercato - PSG : Pour la nouvelle piste de Campos, c’est 30M€

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Après avoir fait venir quatre joueurs dans l’entrejeu l’été dernier, le PSG serait toujours en quête de renforts. Fred, le milieu de Manchester United, intéresse le club de la capitale. Pour le laisser partir, les Red Devils attendraient pas moins de 30M€, un montant qui ne devrait pas effrayer le PSG.

Arrivé au PSG l’été dernier, Luis Campos a vécu un premier mercato animé en tant que conseiller sportif du club de la capitale. Le Portugais s’est rapidement concentré sur l’un des plus gros chantiers : le milieu de terrain. Quatre joueurs sont arrivés pour renforcer l’effectif de Christophe Galtier mais le PSG en veut plus.

Fred est dans les petits papiers du PSG

A en croire les informations du journal The Sun , le PSG s’intéresserait à Fred, le milieu de terrain de Manchester United. L’international brésilien sera en fin de contrat à l’issue de la saison mais les Red Devils entendent bien prolonger son bail puisqu’ils possèdent une option afin de le conserver un an de plus.

Manchester United attend 30M€