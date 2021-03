Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour Julian Draxler, c’est terminé !

Publié le 31 mars 2021 à 6h15 par Th.B.

Alors qu’une éventuelle prolongation de contrat était évoquée dernièrement, Julian Draxler devrait plier bagage à la fin de la saison, à savoir une fois que son contrat au PSG aura atteint son terme.

Et si Leonardo avait fait durer le suspense pour rien ? À l’occasion de son passage sur les ondes de France Bleu Paris à la fin du mois de février, le directeur sportif du PSG prenait tout le monde de court en évoquant une éventuelle prolongation surprise de Julian Draxler. « On va voir comment est la situation. On parle un peu moins, mais on va voir aussi parce que c'est un joueur dont on doit clarifier la situation quand même. C'est un joueur important, même si malheureusement il a eu moins d'opportunités ces dernières saisons ». Entre temps, Angel Di Maria, qui se trouvait dans la même situation que Julian Draxler a prolongé d’une saison avec une autre en option. Sous contrat jusqu’en juin prochain, Draxler ne devrait pas connaître le même sentiment que Di Maria.

Pas de prolongation pour Draxler