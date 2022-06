Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour cet attaquant, Luis Campos va devoir payer le prix fort

Publié le 19 juin 2022 à 20h30 par Jules Kutos-Bertin mis à jour le 19 juin 2022 à 20h33

Dans le viseur du PSG et de Luis Campos, Gianluca Scamacca ne devrait pas partir en dessous d’un montant avoisinant les 40M€. D’après un intermédiaire qui travaille souvent avec Sassuolo, le club italien est très performant lorsqu’il s’agit de valoriser ses pépites. Paris est prévenu.

« Je pense que ma priorité maintenant est de faire ma marque en Italie. Cela dit, le marché des transferts est quelque peu imprévisible. Quand viendra le temps de prendre une décision, j’essaierai de prendre la meilleure ». En mai dernier, Gianluca Scamacca était très clair sur son avenir au micro de Sky Italia . A seulement 22 ans, l’international italien ne se voyait pas encore quitter l’Italie, des propos confirmés par Maxime Lopez, son coéquipier à Sassuolo. « En janvier, il m'avait dit qu'il préférerait rester en Italie », explique l’ancien joueur de l’OM à La Provence . Mais depuis l’intérêt du PSG, Scamacca pourrait bien changer d’avis. « Entre les joueurs du club, les moyens, le confort, beaucoup d'étrangers rêvent d'aller à Paris », assure Maxime Lopez, conscient de la situation. L’attaquant de Sassuolo a tapé dans l’œil de Luis Campos, le nouveau conseiller football du PSG. D’après les informations de la presse italienne, le club de la capitale serait même prêt à lâcher une somme avoisinant les 40M€ pour s’attacher les services de Gianluca Scamacca. Un montant considérable qui s’explique pour une seule et bonne raison…

« Sassuolo est un club très fort pour faire grimper les prix de ses pépites »