Mercato - PSG : Pour ce dossier prioritaire, Leonardo peut souffler !

Publié le 31 octobre 2020 à 6h45 par Th.B.

Faisant de Massimiliano Allegri sa piste la plus sérieuse pour l’après-Thomas Tuchel, Leonardo verrait la Roma lui laisser un boulevard pour l’attirer au PSG. Explications.

Ce n’est plus un secret tant Thomas Tuchel remet en cause les choix de Leonardo sur le mercato que ce soit publiquement ou en interne selon certains médias sur le marché des transferts. Et alors qu’il se trouve dans l’ultime année de son contrat, l’entraîneur allemand devrait faire ses valises à la fin de la saison. En effet, Leonardo n’aurait nullement l’intention de lui offrir une prolongation comme Téléfoot La Chaîne le soulignait récemment. Et pour le remplacer, Massimiliano Allegri serait le grand objectif du directeur sportif du PSG. Mais la Roma serait un obstacle. Quand est-il vraiment ?

Sarri plus proche de la Roma qu’Allegri ?