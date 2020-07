Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour ce dossier prioritaire, ça se corse pour Leonardo…

Publié le 30 juillet 2020 à 5h45 par Th.B.

Pour renforcer le milieu de terrain du PSG, Leonardo a dressé une longue liste d’options. Cependant, trois noms en ressortent. Mais ces dossiers semblent bien mal embarqués…

De retour à la tête de la direction sportive du PSG en juin 2019, Leonardo avait repris des dossiers initiés par Antero Henrique, son prédécesseur, et avait mené à bien des pistes de Thomas Tuchel, à savoir Ander Herrera pour Henrique et Idrissa Gueye pour Tuchel. Néanmoins, cet été, le directeur sportif du PSG voudrait aller au bout de ses propres idées et sa volonté première serait d’injecter du sang neuf au milieu de terrain. La liste du dirigeant brésilien serait longue comme le bras, mais les possibilités plutôt minces.

Le recrutement au milieu, un problème pour Leonardo ?