Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino interpelle clairement Mbappé pour son avenir !

Publié le 2 janvier 2022 à 13h45 par A.M.

Présent en conférence de presse pour la première fois de l'année, Mauricio Pochettino a bien évidemment commenté la situation de Kylian Mbappé dont le contrat s'achève en juin prochain.

Depuis le 1er janvier, Kylian Mbappé est autorisé de discuter avec le club de son choix et surtout de s'y engager en vue d'une arrivée à l'issue de la saison. Dans cette optique, le Real Madrid serait plus que jamais à l'affût après avoir déjà essayé de le recruter l'été dernier, mais le PSG s'était alors opposé aux offres du club merengue allant pourtant de 160 à 200M€. Par conséquent, tous les regards sont tournés vers Kylian Mbappé, mais Mauricio Pochettino espère qu'il restera encore longtemps au PSG.

«On espère qu'il va rester plusieurs années au club»