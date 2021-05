Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino fait une grosse annonce pour la saison prochaine !

Publié le 15 mai 2021 à 19h15 par La rédaction

Mal embarqué pour remporter la Ligue 1 cette saison, Mauricio Pochettino a pris les devants ce samedi en conférence de presse et a annoncé vouloir construire un projet solide au PSG.

Alors que le PSG est mal engagé dans la course au titre, Mauricio Pochettino s’est exprimé sur le sujet en conférence de presse ce samedi. L’entraineur argentin a bien évidemment la tête à la fin de saison avec la Ligue 1 et la Coupe de France, mais cela ne l'empêche pas de penser à l'avenir du PSG. Après avoir milité pour conserver Kylian Mbappé, Mauricio Pochettino a évoqué le projet qu'il voulait mettre en place dans la capitale.

« J'ai pour idée de construire un projet solide pour le futur »