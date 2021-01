Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino saurait déjà à quoi s'en tenir pour Paul Pogba !

Publié le 10 janvier 2021 à 13h45 par D.M.

Récemment nommé entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino voudrait recruter Paul Pogba, qui souhaiterait toujours quitter Manchester United. Le club anglais ne devrait pas s’opposer à son départ à l’intersaison, mais réclamerait la somme de 83M€.

« Je peux dire que c’est fini pour Paul Pogba à Manchester United. Il faut être clair, aller de l’avant et ne pas perdre de temps à chercher des coupables : Paul n’est pas heureux à Manchester » déclarait l’agent de Paul Pogba, Mino Raiola, en décembre dernier dans les colonnes de Tuttosport, officialisant ainsi les envies de départ de son client. Mais quelle sera la prochaine destination du champion du monde ? Sous contrat jusqu’en 2022 avec Manchester United, le milieu de terrain devrait quitter la Premier League à l’intersaison et figurerait sur les tablettes de plusieurs clubs européens. Ces dernières semaines, il a été question d’un intérêt du Real Madrid et de la Juventus. Mais ce dimanche, la presse anglaise annonce que le nouvel entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino, voudrait attirer Paul Pogba à Paris.

Pogba valorisé à 83M€