Mercato - PSG : Pochettino annonce des «discussions» pour une recrue XXL !

Publié le 13 janvier 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

En pleine réussite cette saison en prêt au PSG, Moise Kean pourrait être transféré définitivement l’été prochain. Mauricio Pochettino a évoqué ce dossier.

Dans un entretien accordé à Sky Sports, Carlo Ancelotti s’est prononcé mardi sur un éventuel transfert de Moise Kean l’été prochain, alors que l’attaquant italien est en train de réussir son prêt cette saison au Parc des Princes : « Il vit une très bonne expérience au Paris Saint-Germain. Il marque beaucoup de buts, il montre sa qualité. C’est notre joueur et il sera de retour en juin [...] Mais nous devons tout le temps pendre en considération ce que le joueur pense parce que les joueurs sont des êtres humains. Si le joueur veut revenir nous serons heureux de l’avoir, si le joueur veut rester avec le Paris Saint-Germain, nous devons parler avec le Paris Saint-Germain », indiquait l’entraîneur d’Everton. Mais Mauricio Pochettino a-t-il vraiment l’intention de recruter Kean au PSG ?

« Il y aura des discussions privées »