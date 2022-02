Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Platini dézingue l’arrivée de Messi au PSG !

Publié le 26 février 2022 à 1h15 par La rédaction

Alors qu’il n’avait connu qu’un seul club, Lionel Messi a rejoint le PSG en août dernier. Depuis, l'Argentin peine à faire l'unanimité, et Michel Platini estime de son côté que Messi n’aurait jamais dû venir.

Après 17 années passées dans les rangs du FC Barcelone, Lionel Messi a finalement quitté la Catalogne. Le sextuple Ballon d’Or, qui n’avait jusque-là connu qu’un seul club, a rejoint librement le Paris Saint-Germain, où il a notamment retrouvé son ex-coéquipier Neymar. Si les supporters du PSG ont été conquis par l'arrivée de Messi, ce n’est pas le cas de Michel Platini, qui estime que la Pulga n’a pas fait le bon choix.

« Moi j’ai dit stop à 32 ans »